Législatives dans le Grand Lyon : la 11e circonscription à la loupe

A quelques jours du premier tour des élections législatives, Lyon Capitale vous présente les candidats et les forces politiques en présence dans la 11e circonscription du Rhône composée de la ville de Givors, des cantons du sud du Rhône et du sud-est de la métropole de Lyon.

La géographie de la 11e circonscription

La circonscription est composée de Givors, Grigny, Mions, Ampuis, Chaponnay, Chassagny, Chaussan, Communay, Condrieu, Echalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Marennes, Millery, Montagny, Mornant, Orliénas, Riverie, Rontalon, Saint-Andéol-le-Château, Saint-André-la-Côte, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Sorlin, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sainte-Catherine, Sainte-Colombe, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Soucieu-en-Jarrest, Taluyers, Ternay, Toussieu, Trèves, Tupin-et-Semons.

Les candidats dans la 11e circonscription

Jean-Luc Fugit (Ensemble), Michel Dulac (RN), Abdel Yousfi (Nupes), Charles Ascarino (Reconquête), Paul Vidal (LR), Isabelle Browning (DXG), Christophe Chirat (DIV), Alexis Martinon (ECO), Moshen Allali (DVG), Sophie Spennato (ECO), Aude Rossolini (DVD), Pierre-Henri Communal (DSV)

Le député sortant : Jean-Luc Fugit (LREM)

Résultat du premier tour de l’élection présidentielle de 2022

Emmanuel Macron : 28,9 % - Marine Le Pen : 23,8 % - Jean-Luc Mélenchon : 19,8 % - Éric Zemmour : 8,2 % - Valérie Pécresse : 5 % - Yannick Jadot : 4,9 %

Résultat du premier tour de l’élection législatives de 2017

Jean-Luc Fugit (LREM) 39,20% - Georges Fenech (LR) 20,66% - Antoine Mellies (FN) 14,65% - Christine Valentin (LFI) 10,73% - Jérôme Bub (EELV) 3,84% - Jules Joassard (PS) 3,31% - Raymond Combaz (2,79%)

Les enjeux

En l’absence de triangulaire, Jean-Luc Fugit devrait rempiler assez facilement pour un second mandat. Sa circonscription n’est pas la plus favorable pour la majorité présidentielle (28,9 %), mais le député pourrait bénéficier d’une prime au sortant d’autant plus forte qu’il a sillonné sa circonscription, n’hésitant pas à aller au contact des citoyens au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Au second tour, il pourrait retrouver, comme en 2017, un candidat du RN.