Une nouvelle résidence médico-sociale pour séniors a été inaugurée par la Métropole de Lyon ce vendredi 27 juin à Vaux-en-Velin.

Vendredi 27 juin, une nouvelle résidence médico-sociale a été inaugurée à Vaulx-en-Velin. Nommé Paul-Henri Chapuy, l'établissement propose 180 places, dont 120 en Ehpad et 60 en unité de soins longue durée. Un accueil de jour, un pôle d’activités de soins adaptés, destiné aux résidents atteints de troubles cognitifs modérés, et des unités de vie protégées complètent l'offre du lieu.

Entièrement habilitée à l'aide sociale, la résidence a pu bénéficier de l'aide de la Métropole de Lyon à hauteur de 3,36 millions, ainsi que d'un financement de 5,76 millions de l'ARS. De son côté, la ville de Vaulx-en-Velin a cédé le terrain au groupe de résidences séniors ACPPA pour un euro symbolique.

Un site adapté et ouvert sur l'extérieur

La résidence a été pensée pour que les personnes âgées puissent garder du lien avec l'extérieur. Pour cela, certains lieux du site sont accessibles aux familles, aux bénévoles et aux habitants du quartier. Les espaces de vie sont quant à eux volontairement partagés pour préserver le lien social et créer des espaces de convivialité.

Afin de prévenir les risques et d'éviter les chutes, le lieu est équipé de système d’analyse sonore et de lits à très basse hauteur. Plusieurs autres dispositifs domotiques sont installés au sein de l'établissement pour permettre plus d'autonomie aux habitants qui le souhaitent.

