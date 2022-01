Près de Lyon : ferme urbaine de Caluire, soirée de lancement de la concertation avec Cyril Dion ce mercredi soir

La ville de Caluire-et-Cuire lance une grande concertation autour du projet de ferme urbaine dans le secteur de la Terre des Lièvres. Ce projet a notamment l'ambition de la production de 4000 repas chaque jour par la restauration municipale à partir des légumes de la ferme urbaine à horizon 2027.

Ce grand projet de ferme urbaine à Caluire-et-Cuire, qu'est-ce que c'est ? "C'est la sanctuarisation de 5 hectares de terres agricoles pour pouvoir y mener un projet de maraichage bio à destination de notre cuisine centrale que l'on repositionne sur le même secteur, celui de la Terre des Lièvres, et donc de pouvoir faire bénéficier toute cette production bio au réseau de restauration collective de la ville de Caluire-et-Cuire", nous a expliqué courant janvier Bastien Joint, conseiller municipal LR de Caluire-et-Cuire délégué à ce projet de ferme urbaine, sur le plateau de Lyon Capitale.

L'objectif est notamment la production de 4000 repas chaque jour par la restauration municipale à partir des légumes de la ferme urbaine à horizon 2027.

La ville de Caluire-et-Cuire lance une grande concertation autour de ce projet. La soirée de lancement est prévue ce mercredi 26 janvier à 19h30, en présence notamment de Cyril Dion, essayiste et réalisateur très engagé pour la cause environnementale. "Le but, c'est vraiment avec les habitants de construire ce projet, de sensibiliser aux thématiques de la ville nourricière, de l'agriculture en ville et de tout ce qu'elle peut apporter dans un contexte urbain. C'est vraiment un territoire résilient qu'on défend", ajoute Bastien Joint.

