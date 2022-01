Les 27 et 28 janvier, la vaccination contre le covid-19, sans rendez-vous, sera proposée dans le 9e arrondissement de Lyon.

Jeudi 27 janvier et vendredi 28 janvier, la halle d'athlétisme Stéphane Diagana (9e) va accueillir un centre de vaccination éphémère. De 13h à 19h, toute personne de plus de 12 ans souhaitant se faire vacciner pourra s'y présenter, sans rendez-vous, pour recevoir une dose de vaccin. Qu'il s'agisse de la première, deuxième ou troisième dose. La priorité sera donnée aux personnes de plus de 65 ans.

Cette opération de vaccination est pensée pour rendre l'accès à la vaccination plus facile, en la proposant au coeur d'un quartier peu vacciné. Dans le 9e arrondissement, seulement 68,8 % de la population a reçu un schéma vaccinal complet le 16 janvier, selon les chiffre de l'Assurance maladie. C'est le taux le plus bas des 9 arrondissements lyonnais, 10 points en dessous des arrondissements les plus vaccinés. Chez les moins de 20 ans, ce chiffre s'élève à seulement 22 % dans le 9e. À l'été 2021, les collectivités locales et l'ARS avaient déjà organisé une opération éphémère de vaccination, qui avait attiré nombre d'habitants. Lyon Capitale y avait réalisé un reportage.

Pour se faire vacciner les 27 et 28 janvier, les habitants auront seulement à se munir de leur carte vitale, et de leur pass sanitaire pour vérifier le nombre de doses dont ils ont déjà bénéficié, ou non. L'accès est ouvert au centre sans contrôle du pass sanitaire.