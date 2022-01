Théâtre au Polaris de Corbas : "Looking for Cyrano", une pièce qui a du panache

Looking for Cyrano © Jean Delmarty

Le Polaris de Corbas propose une adaptation de Cyrano de Bergerac le 28 janvier

"Cyrano est éperdument épris de Roxane, mais son nez fait obstacle à son amour, il est si laid ! Alors, il exprimera ses sentiments dans l’ombre d’un autre. Il prêtera ses mots et son talent à son ami Christian, le séduisant prétendant de Roxane. Et c’est l’âme de Cyrano qu’elle aimera sous les traits du beau Christian. La comédie romantique tournera au drame héroïque."

Une troupe de cinq acteurs et actrices du Collectif 5, entreprend de monter cette fresque épique sur le principe des morceaux choisis. 55 rôles, des scènes de foule, un corps d’armée au complet, des rires, des larmes, et puis personne n’est vraiment d’accord…

Nous assisterons au chantier, du premier mot “Coquin !” jusqu’au dernier “mon panache” – acte 5 – scène 6 – 2 570e alexandrin, de cette pièce qui, depuis plus d’un siècle, parle au cœur des hommes.

Looking for Cyrano – Le 28 janvier au Polaris de Corbas - 2 représentations (14h, spectacle en temps scolaire, ouvert à toutes et à tous dans la limite des places disponibles et 20h30)