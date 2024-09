Près de Lyon, Eurexpo se prépare à accueillir les WorldSkills 2024

Pendant cinq jours, 1 500 jeunes venus des cinq continents vont s'affronter à Lyon dans 67 disciplines pour confronter leurs pratiques professionnelles.

Du 10 au 15 septembre, Eurexpo sera le théâtre du plus grand concours des métiers du monde. La finale des WorldSkills va ainsi y réunir 1 500 jeunes talents âgés de 13 à 23 ans, sélectionnés dans 65 pays pour leur excellence, leur détermination et leur savoir-faire. Un évènement à l'ampleur internationale renouvelé chaque année depuis 1947. Les WorldSkills ont notamment pour objectif de générer des aspirations professionnelles. Mais aussi de "promouvoir les métiers et la formation professionnelle pour montrer qu’il s’agit d’une véritable voie d’excellence et d’épanouissement".

67 métiers répartis en six pôles d'activité

Le stress et l'excitation se font ressentir depuis ce lundi matin à Eurexpo. Alors que les épreuves finales se joueront dans moins de 72 heures, les compétiteurs découvraient pour la première fois ce lundi leurs espaces de travail. Ils étaient en effet conviés à leur "Familiarisation Day", une journée pour se rencontrer et tester le matériel mis à leur disposition. Plusieurs conférences leurs étaient également proposées afin qu'ils se préparent et révisent leurs acquis. "Les compétiteurs découvrent leurs affaires seulement maintenant. Ils se sont entrainés avec d'autres outils spécifiques à leurs pays", explique Cloé. Ancienne participante des WorldSkills en Mode et création, elle est aujourd'hui guide lors de l'évènement. "Quand on se jette dans le grand bain on n'en ressort plus. J'ai essayé mais on revient toujours", plaisante-t-elle.

Une compétitrice représentant la Namibie s'entraîne à souder.

Tandis que les compétiteurs s'appropriaient les lieux, le staff continuait ce lundi à organiser les différents espaces. Les 67 métiers représentés ont en effet été répartis en six pôles. Construction et technologie du bâtiment, Technologies de fabrication et ingénierie, Transport et logistique... Dans chacun d'eux, des zones métiers ont été installées avec les équipements nécessaires au concours. Au sein du pôle Arts créatifs et mode, les spécialistes du Visual merchandising devront par exemple imaginer une vitrine de présentation adaptée à un thème donné. Des stands de test permettront d'ailleurs aux visiteurs de s'essayer à plusieurs disciplines. "Apprendre est une chance et il faut le faire tout au long de sa carrière. C'est pourquoi il est important d'introduire toutes ces compétences à l'international", insiste Sweta, compétitrice indienne en Arts graphiques et pré-presse.

La japonaise Miho Kimura se prépare pour l'épreuve de 3D Digital game art.

Plus de 250 000 visiteurs sont ainsi attendus à Eurexpo cette semaine. Pour encadrer l'évènement et guider le public, 2 500 volontaires passionnés ont ainsi répondu présents. La compétition sera également couverte par plusieurs centaines de journalistes venus des quatre coins du monde. Il ne reste donc qu'une journée de préparation aux concourants avant le coup d'envoi des WorldSkills de Lyon 2024.

