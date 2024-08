La finale mondiale des Worldskills se tiendra à Lyon

Lyon accueille la plus grande compétition mondiale des métiers du 10 au 15 septembre. 250 000 visiteurs sont attendus.

Les "jeux olympiques" du métier se dérouleront du 10 au 15 septembre 2014 à Eurexpo Lyon dans le cadre de la finale des Worldskills. Cette compétition mondiale des métiers Worldskills s'adresse à des jeunes compétiteurs de moins de 23 ans. Au total, 62 métiers seront représenter et 70 nations viendront concourir. La valorisation des compétences et des savoir-faire permettront de "faire face aux enjeux sociaux et économiques de faire émerger les talents d’aujourd’hui et de demain pour répondre aux besoins des entreprises.", avait déclaré à Lyon Capitale Franck Le Roux, ancien militaire, en charge de l'organisation des Worldskills Lyon 2024.

Lire aussi : "Les Worldskills, c'est le 2e plus grand événement de France après les Jeux olympiques"

Animations et découvertes des métiers

Dans le cadre de l’accueil de la Compétition Mondiale WorldSkills Lyon 2024, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et WorldSkills France ouvriront un Village des Métiers du 11 au 14 septembre 2024 place Bellecour, en parallèle de la Compétition qui se déroulera à Eurexpo Lyon.

Au programme : des stands, animations et démonstrations centrés sur la découverte de 8 familles de métiers : Art et artisanat, Humain et prendre soin, Du jardin à l’assiette, Tourisme et mobilité, Industrie et Nouvelles Technologies, Communication et Numérique, Construction et Bâtiment, et Transition Écologique.

Jusqu’au 16 septembre 2024, les grilles de la Préfecture du Rhône accueilleront l’exposition Sports & Skills développée par WorldSkills Lyon 2024, labellisée "Grande Cause Nationale" par le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

