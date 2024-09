Le maire du 8e arrondissement de Lyon s'agace des nombreux dépôts sauvages de déchets observés dans son arrondissement.

Dans un message posté sur sa page Facebook le 4 septembre, le maire écologiste du 8e arrondissement de Lyon, Olivier Berzane, pousse un coup de gueule contre les dépôts sauvages dans l'espace public, qui "pourrissent la vie des habitants, sur-mobilisent les services métropolitains au détriment de l'entretien courant et coûtent de plus en plus cher à la collectivité métropolitaine".

"Des personnes sans gêne"

L'élu qui doit par ailleurs faire face à l'installation régulière d'un marché sauvage sur la place du 8 mai 1945 dans le quartier des Etats-Unis, dénoncent "des personnes sans gêne" qui "considèrent de plus en plus l'espace public et les parties communes des résidences des bailleurs sociaux comme des poubelles". "C'est inacceptable", s'indigne-t-il.

"À ce jour, plus de 70 personnes ont été interpellées pour ces faits et convoquées en maison de justice et du droit du 8e ces deux dernières années", rappelle Olivier Berzane, invitant "toute personne qui constate ces faits à appeler le plus rapidement possible le PC de la police municipale au 04 72 10 39 00 afin que le flagrant délit soit constaté".