Près de Lyon : deux ados arrêtés pour des barricades et des incendies de véhicules à Villeurbanne

Deux adolescents ont été interpellés ce mardi 6 octobre à Villeurbanne, près de Lyon. Ils sont accusés d'avoir dressé des barricades et incendié des véhicules dans la nuit du 13 au 14 juillet 2020.

Voitures incendiées, explosions, dégradations... La nuit du 13 au 14 juillet 2020 avait été particulièrement agitée à Lyon et alentour (lire ici). Trois mois plus tard, les forces de l'ordre ont interpellé ce mardi 6 octobre à 6h45 deux garçons à Villeurbanne. Les adolescents, tous deux âgés de 17 ans, sont accusés d'avoir dressé des barricades et incendié des véhicules à Villeurbanne cette fameuse nuit du 13 au 14 juillet 2020, dans les quartiers des Buers et de Grandclément. Auditionnés dans la foulée, les deux jeunes hommes ont reconnu avoir entravé la circulation mais pas les dégradations ni les incendies de véhicules. L'un deux a toutefois reconnu avoir caillassé une camionnette mais a nié lui avoir mis le feu. Les deux garçons sont présentés au parquet ce mercredi 7 octobre.