Il ne reste plus que trois jours aux Lyonnais pour aller se faire vacciner au Groupama Stadium. Le vaccinodrome, l'un des plus grands de la région, ferme ses portes mercredi 23 février.

Les dernières doses doivent être injectées ces prochains jours au stade de l'Olympique Lyonnais, réquisitionné pour la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le Groupama Stadium accueillait depuis 10 mois l'un des plus grands vaccinodrome de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'administration de dose des vaccins Pfizer et Moderna a tourné à plein régime au Groupama Stadium. Il y a quelques mois, l'Agence Régionale de Santé rappelait que le personnel présent sur place administrait entre 3 500 et 3 800 doses de vaccin contre le covid-19 pour chaque journée d'ouverture.

De son côté, le centre de vaccination de Confluence ouvert le 9 février reste accessible au public, notamment pour les plus jeunes.

