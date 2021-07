Près de Lyon : ces projets sur le Rhône qui contrarient les défenseurs de l'environnement

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) navigue en eau douce : la prolongation de la concession du Rhône , soutenue par l’État, ne devrait pas poser de problème jusqu’en 2041. Autrement dit : dès 2023, le concessionnaire sera de nouveau maître sur le fleuve roi... et ce depuis 1933 . La compagnie, majoritairement publique, a trois missions dictées par l’État : la production d’électricité, le développement de la navigation fluviale et l’irrigation des terres agricoles sur le Rhône. Depuis peu ont été ajoutés l’environnement et l’aménagement du territoire. La CNR – régie par les résultats des négociations de prolongation de la concession – est donc contrainte de mener à bien les objectifs fixés, lesquels comprennent des constructions hydroélectriques. C’est là que le bât blesse : produire de l’énergie verte a un coût pour la faune et la flore. Des associations de protection de l’environnement commencent déjà à préparer leur opposition.