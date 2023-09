Près de 350 places disponibles pour Australie - Pays-de-Galles à Lyon

Il reste encore quelques centaines de billets pour le premier match de la Coupe du monde de Rugby disputé à Lyon dimanche 24 septembre. Comptez entre 210 et 300 euros.

Lancée depuis le 8 septembre, la Coupe du monde de Rugby arrive à Lyon à partir du dimanche 24 septembre. Pour cette première rencontre au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, l’organisation a prévu un choc entre le Pays-de-Galles et l’Australie, deux grandes nations du rugby. Soit un match entre l’actuel premier de la poule C et le troisième.

De 210 à 300 euros

Défaits par une excellente équipe des Fidji après leur succès inaugural face à la Géorgie, les Australiens jouent déjà leur place dans la compétition face aux Gallois, ce qui pourrait donner lieu à un match de haut niveau si les hommes d’Eddy Jones arrivent à élever leur niveau de jeu. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures.

À trois jours du match, le Groupama Stadium affiche presque complet, il reste environ 350 billets. Trois places de catégorie 1 au prix de 300 euros sont disponibles en vente directe et 346 tickets sont disponibles à la revente sur le site officiel de World Rugby. Dans le détail, on trouve 15 billets à 210 euros en catégorie 2 et 331 billets à 300 euros en catégorie 1.

