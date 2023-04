Les sapeurs-pompiers de Lyon participent à l’événement de l'association Courir pour elles, ce jeudi 27 avril, pour soutenir les femmes atteintes de cancer.

Dans le cadre de la lutte contre le cancer féminin, portée par l’association lyonnaise Courir pour elles, les sapeurs-pompiers s'habillent en rose et courent eux aussi au parc de Parilly de Bron, près de Lyon. Ce jeudi 27 avril, ils sont 25 de la caserne de la Madeleine, à revêtir le dossard rose de "Courir pour elles" pour marquer leur soutien aux femmes atteintes de cancer.

"Les sapeurs-pompiers se féminisent dans la caserne, c’est une lutte qui est encore plus prenante et on cherche à être en accord avec l’ensemble du personnel. Tout le monde est concerné, que ce soit par un souci dans la famille et en mission", explique le responsable au nom du collectif des sapeurs-pompiers Lyon Rochat.

Un parcours audioguidé

Pour rappel, l'association Courir pour elles organisera sa traditionnelle course solidaire et caritative réservée aux femmes le dimanche 14 mai, mais en amont chacun peut acheter un dossard et effectuer le parcours de son côté grâce à une version audioguidée accessible jusqu'au 14 mai à l'occasion de cette 14e édition. Y compris les hommes. C'est donc ce qu'ont fait 25 pompiers lyonnais, âgés de 20 à 60 ans, ce jeudi matin. L'achat de dix dossards permet de soutenir une femme pendant son traitement.

"Les cancers féminins ce sont des histoires de familles qui peuvent concerner tout le monde. C'est une bataille et ensemble, homme et femme on va lutter contre la maladie. On a besoin des hommes pour rejoindre les rangs" insiste Sophie Moreau.

