Pour les fêtes, l'Orchestre national de Lyon fait venir du gospel

Le Gospel Philharmonic Experience sera l'invité de l'Orchestre national de Lyon à l'occasion des fêtes de fin d'année, avec une programmation inédite.

L'événement est organisé en quatre dates exclusives, à l'Auditorium. Du 29 décembre au 1er janvier, l'Orchestre national de Lyon recevra les membres du Gospel Philharmonic Experience, déjà venus à la rencontre du grand public lyonnais en 2018.

Pour l'occasion, Pascal Horecka, qui en assure la direction musicale, "a créé un nouveau genre musical tout à la fois lumineux et exigeant, technique et créatif, qui emmène chacun vers de nouveaux horizons", affirme le Gospel Philharmonic Experience, dont les quinze chanteurs professionnels du Choeur accompagnent les plus grandes artistes (Stevie Wonder, Céline Dion, Grégory Porter, etc.).

Fin décembre à Lyon, portés par l’un des orchestres les plus prestigieux de France, près de 200 musiciens et chanteurs s’approprieront le répertoire traditionnel de Noël avec les morceaux Oh Holy Night, Have Yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bells ou encore l’Alleluia du Messie de Händel. Un événement musical chaleureux et universel.