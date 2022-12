A Lyon, des boîtes de solidarité à envoyer pour Noël

L'opération des Boîtes solidaires est lancée cette fin d'année, pour faire un geste aux personnes le plus dans le besoin.

A Lyon et tout autour, l'opération des Boîtes solidaires est renouvelée en 2022. L'idée est simple : préparer un cadeau pour une personne en situation de grande précarité. Dans la boîte, peuvent être glissés un vêtement chaud, un produit d'hygiène ou de soin, un produit alimentaire non périssable, un objet de loisir (livre, jeu de cartes, magazine) et un petit mot personnalisé, sous la forme de texte ou de dessin. Chaque colis, sur lequel le destinataire doit être indiqué (homme, femme ou mixte) est à déposer avant le décembre dans l'un des points de collecte de la région lyonnaise, ou jusqu'à janvier 2023 dans l'une des unités locales de la Croix-Rouge, qui organise sa propre collecte.

5600 boîtes envoyées

En 2021, dans la région lyonnaise, 5 600 boîtes ont été remises à plus de 40 associations différentes (Camion du Coeur, United Riders, Secours Populaire, Gaelis,...), selon la Ville de Lyon. Leurs bénéficiaires comptent des personnes sans domiciles, des personnes hébergées en foyer, familles en grande précarité, étudiants en difficulté, etc.