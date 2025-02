Métropole de Lyon : Gilles Gascon félicite Véronique Sarselli pour son élection

Après l'élection de Véronique Sarselli en tant que cheffe de file de LR pour les métropolitaines 2026 à Lyon, le président de la droite au conseil fixe le cap.

Dans un communiqué diffusé lundi 3 février, le groupe LR à la Métropole de Lyon, la Métro positive et son président Gilles Gascon "adressent leurs félicitations à Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, conseillère métropolitaine et membre du groupe La Métro Positive, pour son élection en qualité de cheffe de file Les Républicains pour les prochaines élections métropolitaines de 2026".

Alors qu'il a refusé de participer au processus d'élection du chef de file, Gilles Gascon indique : "Nous allons poursuivre ensemble le rassemblement de tous ceux qui partagent nos valeurs autour d'un projet fédérateur, afin de faire de la Métropole de Lyon un territoire de réussite, de dynamisme économique, attractif pour tous et garant de la qualité de vie de ses habitants au quotidien."

Le groupe salue l'élection de la maire et rappelle qu'elle "a su gagner des combats contre l'idéologie écologiste pour protéger la qualité de vie des habitants, à l'image du projet dévastateur qu'était le téléphérique de l'ouest lyonnais qu'elle a contribué à stopper".

"Il faut proposer une vision claire et partagée pour la Métropole et pour Lyon : un projet d’avenir qui s’appuie sur nos priorités. Nous devons proposer un projet ambitieux, pragmatique, tourné vers l’avenir. Une vision globale : renouer avec l’attractivité, la prospérité et la croissance", indique Véronique Sarselli.

