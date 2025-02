Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, a été désignée ce dimanche 2 février chef de file des LR pour les élections métropolitaines de 2026. Elle devance, à la surprise générale, le maire d'Ecully Sébastien Michel, grand favori de cette primaire interne au parti de droite.

La droite sera donc menée par Véronique Sarselli pour les prochaines métropolitaines de 2026. Au terme d'une désignation organisée ce dimanche 2 février, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a battu son homologue d'Ecully, Sébastien Michel, qui faisait pourtant office de grand favori. L'édile de quarante-cinq ans n'avait jamais caché son ambition pour les prochaines métropolitaines et avait préparé le terrain depuis plusieurs mois.

Le 26 janvier et après le désistement de Gilles Gascon, maire de Saint-Priest et seul concurrent de Sébastien Michel, la partie semblait gagné pour le maire d'Ecully. Mais le lendemain, lorsque par un communiqué de presse la fédération LR du Rhône et de la Métropole de Lyon, annonçait que Véronique Sarselli, proche de Gilles Gascon, était finalement candidate, tout était remis en question.

Une large victoire

Et c'est finalement la Fidésienne, après avoir décroché 30 voix sur 53, qui sera chargée de "mener notre famille politique aux élections métropolitaines de 2026" annoncent les LR dans un communiqué. "Cette désignation, fruit d’un processus collégial et local, marque une étape essentielle dans la construction d’une alternative crédible et ambitieuse à la gestion actuelle de la Métropole de Lyon" poursuivent-ils.

"Nous remercions chaleureusement Sébastien Michel pour sa candidature et son engagement dans ce processus démocratique exemplaire" indique également la fédération LR. Un résultat qui pourrait être difficile à accepter pour le maire d'Ecully qui avait indiqué le 16 janvier dernier qu'il mènerait le combat "d'une façon ou d'une autre". A l'image de Gilles Gascon, qui avait refusé de participer au vote interne, jugeant le mode de désignation trop défavorable à sa candidature, Sébastien Michel sortira-t-il du rang ? Réponse dans les prochains jours.

"Dès aujourd’hui, notre mobilisation se poursuit pour proposer aux habitants de la Métropole un projet ambitieux, pragmatique et à la hauteur des défis de notre territoire" conclut eux les LR du Rhône et de la Métropole de Lyon.