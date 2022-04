Pollution : quelle qualité de l'air à Lyon ce mardi 26 avril ?

À Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air est qualifiée de moyenne mardi 26 avril. Toutefois, les conditions météorologiques favorisent une augmentation des concentrations des polluants dans la région.

Seulement quelques jours après que la qualité de l'air se soit largement dégradée, la concentration de particules fines a pu être limitée. À Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air est moyenne à dégradée ce mardi 26 avril. Pour autant, selon le laboratoire Atmo, "avec de nouveau des conditions plus stables et printanières, les concentrations de polluants atmosphériques devraient être en augmentation".

"Mercredi 27, la tendance à la dégradation de la qualité de l’air devrait se poursuivre. La qualité de l’air devrait être dégradée sur la moitié de la région et moyenne ailleurs", poursuit le laboratoire. Le retour du printemps et les conditions météorologiques semblent favoriser une concentration des polluants dans l'air de l'air stable à Lyon. Les taux affichés restent encore loin de ceux enregistrés fin mars, lors de l'alerte pollution déclenchée dans le Rhône.

Lire aussi : Qualité de l'air à Lyon : comment est évaluée la pollution ? Décryptage de Lyon Cap'

---

POUR ALLER PLUS LOIN

Marine Latham, la directrice générale d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, mercredi 2 février. Elle explique le rôle essentiel joué par Atmo dans la surveillance de la qualité de l'air à Lyon et dans la région.