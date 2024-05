Les représentants des parents d'élèves d'une soixantaine d'écoles saisissent médiatrice de la Ville de Lyon dénonçant un passage en force de l'exécutif à propos de sa réforme de l'accueil périscolaire.

Près de deux mois après avoir envoyé un courrier à l'adjointe au maire de Lyon en charge de l'éducation, Stéphanie Léger, pour lui faire part de leurs craintes et propositions quant à la réorganisation de l'accueil périscolaire du soir, les représentants des parents d'élèves d'une soixantaine d'écoles ont reçu une réponse. "Ou plutôt une non-réponse confirmant son mépris pour les parents d'élèves, son absence d'intention d'ouvrir un dialogue, et sa volonté de les mettre sous pression", déplorent-ils dans un communiqué de presse.

Lire aussi : Réforme du périscolaire à Lyon : les parents d'élèves indignés "face au silence" de la mairie

Ils demandaient notamment la possibilité d'un "aménagement des horaires de sortie", avec la mise en place d'une possibilité de sortie à 17 h 30 pour tous, une modification de la tarification proposée avec l'introduction de forfait un et trois jours notamment, et la possibilité de basculer des jours d'une semaine à l'autre "afin de permettre aux parents en garde alternée ou aux horaires variables de s'organiser".

Les représentants de parents d'élèves dénoncent ainsi un "passage en force" de la mairie et un "manque de dialogue" de l'adjointe à l'éducation. Ils déplorent par ailleurs que les familles soient "mises sous pression pour s'inscrire au périscolaire le plus vite possible, en indiquant une date limite au 31 mai alors que les inscriptions sont possibles jusqu'à la rentrée". Ils ont ainsi décidé de saisir la médiatrice de la Ville de Lyon "pour enfin être entendus" et ont également envoyé un courrier à l'ensemble des élus de la municipalité.

Lire aussi : "L'accueil périscolaire n'est pas un moulin" : la Ville de Lyon défend sa réforme "Pep's"

La réforme Pep's

Le 21 mars, le conseil municipal a adopté la réforme du temps d'accueil périscolaire dans les écoles de la Ville de Lyon. Baptisée "Pep's", cette nouvelle organisation est depuis sous le feu des critiques d'environ 2 000 parents d'élèves signataires d'une pétition. Ils regrettent notamment de ne pouvoir venir chercher leurs enfants qu'à partir de 17 h 45 en maternelle et 18 h en élémentaire, contre 17 h 30 actuellement. "Pep's" prévoit en effet un temps unique de 16 h 45 à 18 h 30, avec un départ des enfants échelonné à partir de 18 h, contre une organisation actuelle en deux accueil distincts, l'un de 16 h 45 à 17 h 30, l'autre de 17 h 30 à 18 h 30, avec deux tarifs différents.

Lire aussi : Tarifs, activités, flexibilité... la Ville de Lyon revoit l'accueil périscolaire du soir