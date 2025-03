Pollution à Lyon : les concentrations en polluants vont augmenter

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole devrait rester moyenne à dégradée ce mardi 18 mars 2025.

Après une légère amélioration ce weekend et ce début de semaine, les concentrations en polluants, notamment en ozone, pourraient augmenter ce mardi 18 mars à Lyon et dans la métropole de Lyon à la faveur d'un ensoleillement grandissant.

"Avant l'arrivée d'un fort vent du sud, la qualité de l’air devrait être moyenne à dégradée en Auvergne-Rhône-Alpes" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Aura.

A Lyon, la concentration en dioxyde d'azote est légèrement plus haute que la veille dans les 6e et 3e arrondissement et également autour des grands axes de circulation.