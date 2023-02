Pollution à Lyon : le point sur les mesures d'urgences par secteur

Pour faire face à l'épisode de pollution aux particules fines qui sévit depuis ce mercredi 8 février, la préfecture du Rhône rappelle les mesures d'urgence à instaurer notamment dans les secteurs des transports, de l'industrie et de l'agriculture.

L'épisode sévit surtout dans le bassin lyonnais et dans le Nord Isère. La pollution aux particules fines (combustion polluant PM10) reste bien présente. Depuis le 8 février, elle engendre une série de mesures d'urgences définie par la préfète du Rhône, afin de réduire les émissions de polluants. En voici le détail par secteur.

Mesures relatives au secteur agricole

La pratique de l’écobuage (technique de fertilisation des terres qui consiste à brûler les mottes et les racines) est interdite dans tout le département du Rhône ;

Le brûlage des sous-produits agricoles et forestiers est également interdit sur l’ensemble du département.

Mesures relatives au secteur industriel

Les opérations émettrices de particules fines, d’oxydes d’azote (NOx) ou de Composés organiques volatils (COV) doivent être reportées à la fin de l’épisode : travaux de maintenance, dégazage d’une installation, transfert de matériaux, broyage, etc.

L’utilisation de groupes électrogènes n’est autorisée que pour satisfaire l’alimentation d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.

Mesures relatives au secteur du BTP

Toute entreprise dont l’activité sur les chantiers est génératrice de poussières doit la réduire ;

L’usage des engins de manutentions thermiques devra être limité au profit d’engins électriques.

Mesures relatives au secteur résidentiel

La pratique du brûlage des déchets est totalement interdite ;

L’utilisation du bois et de ses dérivés comme chauffage individuel d’appoint est interdite.

Mesures relatives aux transports

La circulation différenciée est instaurée. Seuls les véhicules affichant un certificat

qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 sont autorisés à circuler au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole.



Les itinéraires d’accès aux parc-relais suivants sont exclus du périmètre d’application :

- Accès au parc relais IUT Feyssine entre le boulevard Laurent Bonnevay et le

boulevard périphérique ;

- Accès au parc-relais de Vaise par le quai Raoul Carré, le quai Sédaillan, le quai du Commerce, le quai de la gare d’eau, la rue de Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852

- Accès au parc-relais de Vaise par le boulevard périphérique Nord, la rue de

Bourgogne et la rue du 24 mars 1852 ;

- Accès au parking de la gare de Lyon-Perrache par les bretelles de l’échangeur

autoroutier de Perrache et le Cours de Verdun Récamier ;

- Accès au parc-relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l’avenue Sidoine

Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue de la Pépinière Royale.

Une dérogation à la restriction de circulation est mise en place pour les voitures

particulières transportant 3 personnes au moins, les véhicules d’intérêt général

prioritaires, les convois exceptionnels, les voitures de tourisme avec chauffeur et

taxis… Les automobilistes n’ayant pas encore de vignette Crit’air peuvent effectuer leurs démarches en ligne. "Un récépissé leur sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle", affirme la préfecture.

Recommandations sanitaires

Des recommandations sanitaires sont également édictées par la préfecture. Les personnes vulnérables et sensibles sont invitées à éviter les activites physiques intenses, à reporter les activités exigeant un effort physique, à s'éloigner des grands axes routiers aux heures de pointe, et à demander conseil en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.