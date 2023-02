L'alerte pollution aux particules fines est maintenue par la préfecture toute la journée du samedi 11 février.

En raison du pic de pollution aux particules fines prolongé, la préfecture du Rhône maintient le niveau 1 d'alerte et la circulation différenciée. Seuls les véhicules Crit'Air 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler aujourd'hui dans la métropole lyonnaise, et les limitations de vitesse sont réduites de 20 km/h sur les axes rapides à 90km/h et de 10km/h sur les axes à 80 km/h.

Du côté des transports en commun, le Sytral propose le Tick'Air, qui permet aux usagers de circuler toute la journée sur les lignes TCL pour 3€.

L'épisode de pollution aux particules fines est en cours depuis mercredi 8 février.