Exposition photos : Taysir Batniji, à la rencontre des cousins gazaouis

Avec Home Away From Home,Taysir Batniji retrace l’histoire de ses cousins palestiniens immigrés aux États-Unis et questionne l’“entre-deux” culturel et géographique.

Né à Gaza en 1966 dans une famille de marchands de tissu, Taysir Batniji a d’abord fait les Beaux-Arts à l’université de Naplouse, puis des études à l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

Il voyage longtemps entre la France et la Palestine mais, devant l’impossibilité de rentrer à Gaza à cause du siège israélien, s’installe à Paris en 2006. Son travail sonde, à travers la photo et la vidéo, l’“entre-deux” culturel et géographique, les notions d’exil et de mobilité. Puisant dans sa trajectoire personnelle mais aussi dans l’actualité et l’histoire, ses œuvres ont été présentées notamment à la Biennale de Venise et aux Rencontres de la photographie d’Arles.

© Taysir Batniji

Il vient à la galerie Le Bleu du Ciel avec Home Away From Home (“un chez-soi loin de chez soi”) réalisé dans le cadre d’un projet photographique franco-américain sur la vie de ses cousins palestiniens partis vivre aux États-Unis depuis les années 1960, ère d’immigration économique. Il a vécu en immersion totale chez Khadra, Sobhi, Samir et Kamal en Californie, puis chez Ahmed en Floride, prenant le temps de les photographier dans un quotidien qui révèle une intégration américaine teintée de réussite pour certains, de difficultés ou de regrets pour d’autres, d’une envie de retourner en Palestine devenue impossible.

© Taysir Batniji

Taysir Batniji capte leur vie et leur culture mélangées à travers des portraits tout en suggestion mais aussi des objets posés, suspendus, évoquant des pratiques comme la cuisine, la prière ou la cérémonie du thé… Autant de situations qui témoignent du trouble de la double identité et d’un attachement viscéral à la Palestine. Sans jugement, son regard de documentariste le confronte aussi à son parcours et ses souvenirs, interrogeant son propre exil, le déracinement mais aussi l’enracinement dans son pays d’adoption.

Home Away From Home de Taysir Batniji – Jusqu’au 4 mars à la galerie Le Bleu du Ciel, Lyon 1er - www.lebleuduciel.net