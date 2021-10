Pneus neige obligatoires à partir du 1er novembre : quelles communes du Rhône sont concernées ?

Dans 96 communes du Rhône, les habitants vont devoir investir dans des pneus neige ou des chaînes pour l'hiver, à partir du 1er novembre.

La préfecture du Rhône a dévoilé le nom des 96 communes concernées par l'obligation de s'équiper en pneus neiges ou chaînes. Les véhicules légers, les utilitaires et les camping-cars devront soit changer leur quatre pneus pour des pneus neige, ou posséder des "chaînes à neige" pour au moins deux roues motrices.

Cette mesure a pour but "d'améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale, et éviter les situations de blocage", rapporte la préfecture. Elle s'appliquera dès le 1er novembre 2021 et aura lieu chaque année entre le 1er novembre et le 31 mars.

Les personnes qui ne respecteraient pas cette obligation pourront être sanctionnés d'une amende de 135 euros. Selon le secrétaire d’État à la ruralité, Joël Giraud, une tolérance d'un an sera appliquée et aucune amende ne sera donnée avant 2022, confiait-il à l'Est Républicain.

Voici la liste des communes du Rhône concernées par cette obligation :

Affoux, Aigueperse, Amplepuis, Ancy, Les Ardillats, Aveize, Azolette, Beaujeu, Bessenay, Bibost, Brullioles, Brussieu, Cenves, Chambost-Allières, Chambost-Longessaigne, Chamelet, La Chapelle-sur-Coise, Chaussan, Chénelette, Chevinay, Chiroubles, Claveisolles, Coise, Cours, Courzieu, Cublize, Dième, Duerne, Grandris, Grézieu-le-Marché, Les Halles, Haute-Rivoire, Joux, Jullié, Lamure-sur-Azergues, Larajasse, Létra, Longes, Longessaigne, Marchampt, Meaux-la-Montagne, Meys, Deux-Grosnes, Montromant, Montrottier, Pollionnay, Pomeys, Vindry-sur-Turdine, Poule-les-Écharmeaux, Propières, Ranchal, Riverie, Rivolet, Ronno, Rontalon, Les Sauvages, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Souzy, Saint-André-la-Côte, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, Sainte-Catherine, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Clément-les-Places, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Forgeux, Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Genis-l'Argentière, Saint-Igny-de-Vers, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avray, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Marcel-l'Éclairé, Saint-Martin-en-Haut, Chabanière, Saint-Nizier-d'Azergues, Sainte-Paule, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Vincent-de-Reins, Tarare, Thizy-les-Bourgs, Thurins, Valsonne, Vaugneray, Vauxrenard, Vernay, Villechenève, Villié-Morgon, Yzeron