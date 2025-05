Alors que les températures grimperont au-dessus des 30 degrés ce week-end du pont de l'Ascension, on vous propose cinq lieux de baignade pour en profiter autour de Lyon.

Lac du parc Miribel Jonage

Lac de Miribel-Jonage. (Crédit Brice Robert)

C'est un incontournable pour tout baigneur lyonnais : le lac du parc de Miribel. Quatre plages sont aménagées et surveillées, dont trois gratuites : Le Morlet, La Baraka, Le Fontail. Celle de L'Ato avec son sable blanc reste payante (entre 4 € et 8,50 € à partir de 4 ans). En plus d'être desservi en transports communs, le parc dispose désormais d'une Voie lyonnaise le reliant à Villeurbanne.

Lac de Bordelan

Le lac de Bordelan, à 30 km de Lyon, près de Villefranche-sur-Saône, vous offre une petite étendue de sable qui vous permettra de bronzer après avoir plongé dans l'eau douce du lac. En accès libre, le plan d'eau n'est pas surveillé à cette période de l'année.

Lac de Nantua

@Nathalie Quesney

À une heure en voiture de Lyon, vous pourrez aussi plonger avec une vue sur les montages au lac de Nantua, plus grand lac naturel du département de l'Ain. De nombreuses activités aquatiques sont également proposées sur place. Le plan d'eau est en accès libre.

Lac de Paladru

@paysvoironnais (Instagram)

Vous pouvez également vous rendre sur les plages du lac de Paladru, dans le Pays Voironnais, à 90 km de Lyon en Isère. La température du lac peut très vite grimper et rendre la baignade agréable. Attention tout de même, toutes les plages ne sont pas ouvertes à la baignade en cette fin du mois de mai. La plage municipale du lac, par exemple, ouvre à la baignade ce dimanche 1er juin.

Des bassins extérieurs en piscine

Si certains ne souhaitent pas s'aventurer dans les eaux naturelles, de nombreuses piscines à Lyon et aux alentours seront ouvertes au cours du week-end. Certaines, comme la piscine du Rhône à Lyon, proposent des bassins extérieurs qui permettront de profiter tout de même du soleil.

Et bientôt la darse de Confluence...

L’installation lyonnaise, “réversible et saisonnière”, avec vue sur le centre commercial, sera arrimée sur le quai de la place Nautique © Artefactory lab

À l'été 2027, la baignade dans la darse de Confluence, donc dans la Saône, devrait être rendue possible par la Métropole de Lyon. Ce projet ajoutera ainsi un nouveau lieu de baignade aux Lyonnais. Pour les plus téméraires qui piqueraient une tête dans le Rhône ou la Saône à Lyon ce week-end, sachez que la baignade reste interdite par arrêté municipal. Dans le Rhône notamment, le courant provoque chaque année de nombreuses noyades.

