Un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est une belle journée lumineuse et très douce qui attend l'agglomération lyonnaise ce jeudi 29 mai 2025.

Pour ce jeudi de l'ascension, et alors que de nombreux Lyonnais et Lyonnaises risquent de partir quelques jours en congés, le soleil et la douceur seront au rendez-vous à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Les quelques nuages matinaux laisseront place à un soleil généreux l'après-midi tandis que la chaleur restera modérée. Il fait déjà 15 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison qui grimperont nettement dès vendredi avec 31 degrés attendus à Lyon.