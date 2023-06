Plus de 24 000 m² de tags effacés depuis janvier à Lyon

Selon la Ville de Lyon, plus de 1 000 interventions ont été menées depuis janvier pour effacer des tags.

C'est un sujet qui s'est imposé dans la vie politique lyonnaise depuis plusieurs mois, propulsé notamment par les manifestations déclarées ou non : les tags. Dans les pentes de la Croix-Rousse, sur les quais de Saône et du Rhône, ou la statue de Louis XIV, leur prolifération dérange. Grégory Doucet, maire de Lyon et Mohamed Chihi son adjoint à la sécurité l'ont bien compris et communiquent régulièrement sur leurs actions.

1 000 interventions menées depuis janvier

En avril déjà et face à la grogne de l'opposition, l'édile avait annoncé qu'environ 300 tags avaient été effacés depuis le mois de janvier, représentants une surface de 6 000 m². Ce lundi, c'est Mohamed Chihi qui fait un nouveau point sur Twitter. 1 000 interventions auraient été menées depuis janvier, représentant 24 600 m² de surface "détaguée".

L'entreprise chargée de mener ces opérations augmente ses effectifs de 40 %, "à notre demande", assure l'adjoint à la sécurité, "afin de répondre plus rapidement aux différents signalements". "L’embellissement de notre ville est essentielle à l’épanouissement de chacune et chacun. Nous y veillons chaque jour, avec une attention particulière ces derniers mois", assure Mohamed Chihi.