L'activité orageuse aura été forte ce dimanche dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus de 1800 décharges de foudre ont été recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières 24h par Keraunos, l'Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents.

Dans le détail, 1842 impacts de foudre ont eu lieu en Rhône-Alpes et seulement un seul en Auvergne. L'Ain a été le département le plus touché par les orages dimanche après-midi tout comme la Haute-Savoie et l'Ardèche.