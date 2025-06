Plein soleil et forte chaleur ce mardi à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

C'est une journée estivale qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 10 juin 2025.

Au lendemain de ce weekend de Pentecôte, c'est une journée ensoleillée et très chaude qui attend Lyon et toute la région lyonnaise ce mardi 10 juin. Des conditions estivales avec un franc soleil, parfois terni par les fumées des incendies canadiens, et de la chaleur dans l'après-midi.

Si ce mardi matin il fait 10 degrés, le thermomètre grimpera jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et qui grimperont jusqu'à 34 degrés jeudi et vendredi.