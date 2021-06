Piscines à Lyon : la mairie annonce 16 millions d'investissement dans le mandat

Pour rénover les piscines existantes, les étendre et en créer de nouvelles, la mairie de Lyon a annoncé vouloir investir 16 millions d'euros sur le mandat.

"On a fait le constat que à Lyon, il y avait une carence en piscines, on a réagit sur trois plans", explique Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée aux sports, à la jeunesse, à la vie associative et à l'éducation populaire. Elle annonce que sur le mandat 2020-2023, seize millions d'euros seront consacrés aux piscines, décidés par le Plan Pluriannuel d'Investissement, pour développer l'offre en piscines pour les habitants.