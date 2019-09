Piétonnisation à Lyon : des parkings vélos gratuits et sécurisés par LPA

Lyon va vivre sa première expérimentation de piétonnisation dans un large périmètre. À cette occasion LPA va proposer deux parkings vélos gratuits et sécurisés.

Lyon a un sérieux problème de stationnement et pas celui auquel on pourrait penser. En effet, comme nous l'indiquions en mai 2019, les places sécurisées dédiées aux vélos sont saturées Dès qu'une infrastructure s'ouvre, elle est immédiatement prise d'assaut. La demande est aujourd'hui clairement supérieure à l'offre.

À l'occasion de l'expérience de piétonnisation qui aura lieu dans la Presqu'île de Lyon ce samedi 28 septembre (lire ici), LPA va mettre en place deux parkings de 100 places dédiés aux vélos, entièrement gratuits et sécurisés. Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec l'entreprise Wheelskeep, spécialisée dans la question.

200 places de 10 heures à minuit

Un parking sera installé place de la Bourse dans le secteur de Cordeliers, l'autre place de l'Hôpital, à côté du Grand Hôtel-Dieu, disponibles de 10 heures à minuit. Ceux qui souhaiteront en profiter devront simplement se présenter dans ces lieux et donner un numéro de téléphone. Aucune inscription ne sera nécessaire, il faudra néanmoins verrouiller son vélo à l'intérieur du parking temporaire avec un antivol type U. Tous les types de vélos seront acceptés, y compris les cargos, ainsi que les accessoires. Seule limite : le nombre de places.

Excellente initiative donc, qui ne devrait pas manquer de rencontrer un vif succès. Aujourd'hui, Lyon Parc Auto propose des parkings à vélo dans ses infrastructures. Ces derniers sont considérés, à juste titre, comme ce qui se fait de mieux en termes de stationnement sécurisé pour les cyclistes à Lyon (moyennant le paiement d'un tarif assez bas pour le service rendu : 37,15 euros par an). Néanmoins un gros défaut reste, pour en profiter, il faut s’inscrire sur de longues listes d'attente et espérer qu'un espace se libère. LPA devrait néanmoins proposer de plus en plus de places pour les utilisateurs du quotidien ces prochains mois.