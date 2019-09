Lyon : tout savoir sur la piétonnisation de la Presqu’île ce samedi

La piétonnisation de la Presqu’ile de Lyon c'est pour samedi. De 11h à 20h, le centre-ville de Lyon sera fermé aux voitures, enfin presque. Explications.

Pourra-t-on circuler en Presqu'ile ?

Comme nous l’écrivions lors de la première réunion publique sur le sujet organisée en juillet, la métropole de Lyon a prévu trois scénarios plus ou moins ambitieux. C'est le scénario C, considéré comme le plus audacieux par le Grand Lyon qui sera appliqué ce samedi. Ainsi. Ainsi une bonne moitié de la presqu'île sera 100 % piétonne à l'exception du quartier Grolée, des rues de Brest et Édouard Herriot et de quelques rues côté Saône (voir plan à la fin de l'article). De plus, pour permettre les traversées de voiture entre Rhône et Saône, les rues Grenette et Constantine seront ouvertes à la circulation. De même, les accès aux parkings seront également maintenus. La Presqu'île ne sera donc pas totalement piétonne même se le piéton sera prioritaire dans toute la zone.

Qui pourra circuler ?

Certaines catégories d'usagers pourront accéder à la Presqu'île, circuler et stationner sans justificatif : les services d’urgence, d’intervention, de secours et de services publics (Pompiers, Police, Samu, EDF…), les transports de fonds et les convois funéraires.

D'autres véhicules seront autorisés à circuler à 5 km/h maximum et stationner dans les rues en rouge sur le plan :

Riverains habitants dans le secteur, sur présentation de la vignette de stationnement résidentiel secteur 7, et/ou justificatif de domicile. Le stationnement est autorisé dans les rues autorisées ou les parkings (voir plan),

Non-résidents disposant d’un garage, sur présentation d'une facture ou autre. Stationnement autorisé sur votre emplacement privé,

Personnes à mobilité réduite, sur présentation de la carte mobilité inclusion « Stationnement »,

Professionnels de santé (médecin, infirmière…), sur présentation du caducée ou de la carte professionnelle,

Livreur (marchandises, colis, repas), sur présentation du bon de livraison,

Artisans en intervention, sur présentation du carnet de commande,

Véhicule en auto-partage labélisé, sur présentation du label Auto-partage,

Taxis en activité avec leur véhicule de fonction,

VTC, sur présentation des 2 macarons officiels. Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de clients,

Clients des hôtels, sur présentation du bon de réservation - Voucher. Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de bagages.

Comment circuleront les transports en commun ?

Les métros et bus circuleront normalement, tout comme les transports touristiques.

Est-ce qu'il y aura d'autres expérimentations ?

Oui, les samedis 12 et 25 octobre. Lors de la première réunion publique, la métropole avait assuré qu'elle n'excluait pas des expérimentations sur des jours de semaine ou sur quelques jours d'affilée pour évaluer la pertinence du dispositif lors des jours d’ouverture des écoles, des services publics, etc.. Les différentes hypothèses vont désormais être débattues lors d'une concertation qui va durer jusqu'en janvier.

Carte de la piétonnisation de la Presqu’île de Lyon by JustinB17 on Scribd