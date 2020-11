Pic de pollution : à Lyon, 3e jour de circulation différenciée ce jeudi

Un épisode de pollution aux particules fines est en cours à Lyon. Depuis mardi matin, l a circulation différenciée est instaurée. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3, ont le droit de circuler à Lyon, Caluire et Villeurbanne. Le dispositif est reconduit ce jeudi.

La qualité de l'air ne devrait pas s'améliorer à Lyon ces prochains jours. "Jeudi 26 et vendredi 27 novembre, les conditions météorologiques plus stables pourraient de nouveau être propices à l’accumulation de polluants. La qualité de l’air pourrait se dégrader et être de bonne à médiocre sur la région. Elle pourrait être mauvaise dans l’agglomération lyonnaise", indique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

En vigueur depuis mardi, l a circulation différenciée est reconduite ce jeudi. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3, ont le droit de circuler à Lyon, Caluire et Villeurbanne.

Un seul site Internet pour commander sa vignette

Vous n'avez pas encore de vignette ? Vous pouvez commander votre vignette ici. Un récépissé vous sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle. Attention, pour commander sa vignette, il y a un unique site Internet : https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu