Pénurie de carburant : les TER gratuits en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end

1300 trains seront accessibles gratuitement samedi et dimanche en Auvergne-Rhône-Alpes. @ Tim Douet

En réponse aux pénuries de carburants qui touchent les habitants de Lyon et de toute l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Région annonce que tous les TER seront gratuits ce week-end à titre exceptionnel.

Le temps d’un week-end tous les TER et cars interurbains régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes seront accessible gratuitement. Une fleur que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire aux habitants de la région en réponse aux pénuries de carburants qui touchent de nombreuses stations-service du fait de la grève en cours dans plusieurs raffineries françaises, dont celle de Feyzin.

1 300 trains disponibles

Interrogée par Lyon Capitale sur le montant de cette opération qui verra 1 300 trains de la SNCF circuler gratuitement pour les usagers, la collectivité explique que l’opération sera chiffrée à l’arrivée. "Ce libre accès aux transports régionaux s’appliquera du premier train et du premier autocar circulant samedi matin au dernier train et au dernier autocar circulant le dimanche soir", précise la Région, qui est aussi l’autorité organisatrice des transports au niveau régional.

En plus des trains, dont le nombre n’a pas été augmenté pour cette opération, les voyageurs auront également accès au réseau des 800 cars régionaux et aux réseaux de transports des villes d’Ambérieu, Aubenas, Saint-Jean- de-Maurienne et Valserhône, eux aussi gérés par la Région.

Une opération qui intervient quelques jours seulement après l’annonce de l’augmentation significative en 2023 du coût des TER en Auvergne-Rhône-Alpes.

