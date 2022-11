À Lyon, plus d'essence dans les stations Total

Les ristournes du gouvernement et de Total vont diminuer d'ici mercredi 16 novembre. Les stations sont en pénurie après leur prise d'assaut.

Mercredi 16 novembre, la remise du gouvernement passera de 30 à 10 centimes, celle de Total Energies de 20 à 10 centimes. Les automobilistes se sont rués sur les pompes à essence ces derniers jours pour profiter encore un peu des 50 centimes de ristourne. Les files d'attente s'allongent donc devant les stations qui tombent, une à une, à court de carburant.

Toutes les stations Total sont déjà en rupture. Il n'est donc plus possible de faire son plein avec la remise de 50 centimes. Une dizaine de pompes proposent encore de l'essence et du gazole à Lyon. La liste de ces dernières se trouve sur le site prix-carburants.gouv.fr.

À partir de mercredi, la ristourne dans les stations Total ne sera plus que de 20 centimes. Dans les autres, elle sera de 10 centimes.