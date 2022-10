Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 15 au 16 octobre

Ce week-end du 15 au 16 octobre, venez découvrir à Lyon des oeuvres de street art, le Festival Lumière, danser au rythme de la musique lors d'open air ou encore faire du sport.

14e édition du Festival Lumière

Ce samedi 15 octobre, c'est le lancement de la 14e édition du Festival Lumière, qui met chaque année en lumière l'art cinématographique d'un réalisateur à Lyon, ville emblématique du cinéma. Cette année c'est le réalisateur américain Tim Burton qui se verra remettre le prix Lumièr. Durant deux semaines, du 15 au 23 octobre, 170 séances seront projetées dans les salles de cinéma et salles de spectacle de la Métropole de Lyon. L'occasion de voir et revoir les oeuvres du cinéaste américain, tel que Beetlejuice (1988), L’Étrange Noël de Monsieur Jack (1993), ou encore la découverte en avant-première du film Armageddon Time de James gray.

Peinture Fraîche Festival

Le Festival international de Street Art s'invite à la Halle Debourg de Lyon jusqu'au 6 novembre. 47 street-artistes internationaux et français y exposent leurs oeuvres sur le thème du street art à l'occasion de la quatrième édition du Peinture Fraîche Festival, lancée le 12 octobre. Treize artistes de Lyon et Villeurbanne y sont mis en lumière, dont le Lyonnais Myet, qui peint essentiellement des portraits, Huereck et ses créations au style urbain, ou encore la féministe Foufounart.

Open Air Rap de la Bonne gâche

La musique est à l'honneur ce samedi au parc de la Cerisaie à la Croix-Rousse. Le bar la Bonne Gâche et le collectif Barakason s'associent pour proposer un open air croix-roussien, aux airs du Rap, de 15 heures à 22 h 30 ce samedi 15 octobre. Plusieurs ateliers animeront la journée : flash tatou, friperie, sérigraphie, stand de restauration sont au programme.

Marche urbaine et nordique à Lyon

Avis aux sportifs et amateurs de marche nordique, l'événement NordicWalkin'Lyon revient pour une 7e édition ce week-end du 15 au 16 octobre dans les rues lyonnaises. Exclusivement dédié à la marche en milieu urbain, le NordicWalkin'Lyon propose quatre marches au choix dans les recoins de la ville de Lyon : 8 km, 13 km, 16 km et 20 km. Les participants auront l'occasion de se balader au parc de Gerland, le long des berges du Rhône, place des Terreaux ou encore dans le Vieux Lyon.

Festival automnal au Parc de la Tête d'Or

Le Festival des courges débarque ce week-end à Lyon au Jardin botanique de la Tête d'Or. Un événement gratuit organisé de 10 à 18 heures ce week-end et lors duquel les Lyonnais pourront s'essayer à des jeux et ateliers autour de la courge. Dégustation de produits à la courge, spectacles, performances artistiques, exposition dédiée à la courge, contes, maquillage ou sculpture sur courge, les activités ne manqueront pas lors du festival. Emblématique, le concours de la plus grosse courge proposera au public de deviner le poids d’une courge, avec un lot à gagner à la clé.