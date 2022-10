Pénurie de carburant : la Loire interdit les jerricans dans les stations-services

La préfecture de la Loire a pris des mesures pour interdire la vente et l'achat de carburants pour éviter les "sur-stocks de prudence".

Près de 30 % des stations-services en France sont touchées par la pénurie de carburant selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Le département de la Loire n'y échappe pas et fait face à une pénurie dans ses stations-services.

À l'instar du Rhône et de ses voisins, la préfète de la Loire a pris un arrêté interdisant toute vente de carburants dans des jerricans, du mardi 11 octobre au vendredi 21 octobre. Cette mesure a pour objectif d' "éviter la constitution de sur-stocks de prudence et prévenir le risque de tensions dans les files d'attente pour accéder aux stations services".

En raison d'une grève sociale importante au sein de l'enseigne TotalEnergies et d'ExxonMobil dans les raffineries françaises, les stations-services ne sont plus réapprovisionnées comme à leur habitude. En conséquence, les usagers se précipitent donc vers les stations-services pour remplir le plus de réservoirs possibles, par peur d'être en crise de carburants.

