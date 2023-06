Aurélien Longy et Alexis Vuillemard sont associés de Mon Toit Frais, une entreprise qui repeint les toits en blanc pour limiter le réchauffement des édifice. Ils étaient sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter leur projet.

Mon Toit Frais est une entreprise lyonnaise créée en 2022. Aurélien Longy débute en présentant les origines de leur projet, le constat de base que les deux associés ont fait avant de se lancer : "Alors le constat, a été très simple, il est tiré de mon expérience professionnelle. Cela fait plus de dix ans que je suis couvreur-zingueur et donc je suis confronté directement au réchauffement climatique. On voit bien que les étés sont de plus en plus chauds, de plus en plus longs et cela me paraissait logique de me pencher sur une solution durable. C'est pour ça que je me suis rapproché de mon ami Alexis et. En voyant des reportages, notamment aux Etats-Unis, on s'est penché sur ce sujet de peindre les toits en blanc." Il poursuit en expliquant l'objectif de Mon Toit Frais : "Le but est de rafraîchir passivement le bâtiment afin de limiter l'empreinte carbone des entreprises."

Sur les toits des grandes surfaces

Alexis Vuillemard prend le relai et détaille les clients qui sont intéressés par cette nouvelle solution : "Nous, aujourd'hui, on travaille exclusivement avec le professionnel et plus particulièrement l'industriel. Ça va être les grandes surfaces, les supermarchés comme les entrepôts frigorifiques . Ça va être des bâtiments qui sont énergivores en termes de climatisation ou de besoin de froid, à l'intérieur des bâtiments."

40 % d'économie d'énergie sur les périodes estivales

Aurélien Longy note le bénéfice de l'application de la peinture pour la consommation en énergie du bâtiment : "La mise en place de notre peinture blanche Cool Roof, va permettre de diviser par deux la température de la toiture et donc de rafraîchir le bâtiment, en moyenne, de six degrés. Derrière, on va gagner en confort pour les salariés, pour la clientèle et pour le maintien de consignes des températures pour les marchandises. Si le bâtiment est climatisé, on va faire entre 20% et 40 % d'économie d'énergie sur les périodes estivales. C'est ce qui va permettre de réduire l'empreinte carbone des entreprises et donc de limiter le rejet des émissions de gaz à effet de serre. "

Diviser par deux la température du toit

Pour Alexis Vuillemard, l'autre associé de l'entreprise : "Aujourd'hui, on traite quasiment tous les types de toiture. Avant un chantier, il y a une étude technique qui est faite pour étudier la faisabilité du projet. Mais aujourd'hui, 90 % des toitures, du bassin lyonnais et même en France, restent des surfaces bitumeuses. Vous savez, c'est ce fameux goudron qu'on voit sur les toits. Et donc effectivement, la plupart des toitures aujourd'hui sont équipées de ce genre de revêtement. En été, ce genre de support va monter à 70, 80, voire 90 degrés. Et en appliquant la peinture rien qu'en support sur une première couche, on va déjà diviser quasiment par deux la température en surface."

30 euros du mètre carré

Sur la question du prix, Aurélien Longy explique : "Chaque projet est différent. Ça va dépendre vraiment de l'environnement, c'est-à-dire de la hauteur, de la surface, de l'accès, du support, mais en moyenne, il faut compter entre 20 à 30 euros du mètre carré. "

Plus d'informations dans la vidéo sur la nature de la peinture, faite à partir de coquilles d'huîtres, et la saisonnalité de la demande.

Retranscription intégrale et textuelle de l'émission avec Aurélien Longy et Alexis Vuillemard.

Lyon Capitale : Bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission six minutes chrono. Le rendez vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de peinture et de réchauffement climatique par le prisme d'une entreprise lyonnaise. Il s'agit de Mon toit Frais, une entreprise créée en 2022. Les deux associés sont sur le plateau. Il s'agit d'Aurélien Longy et d'Alexis Vuillemard. Bonjour messieurs, bonjour. Alors merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelles solutions apportent votre entreprise et sur quel constat vous êtes vous lancé ? Je me tourne vers vous, Aurélien.

Aurélien Longy : Alors le constat, il a été très simple. C'est tout simplement mon expérience professionnelle. Ça fait plus de dix ans que je suis couvreur zingueur et donc que je suis confronté directement au réchauffement climatique. On voit bien que les étés sont de plus en plus chauds, de plus en plus longs et donc ça me paraissait logique de me pencher sur eux, sur une solution durable pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que je me suis rapproché de mon ami Alexis. Du coup, c'est en voyant des reportages, notamment aux Etats-Unis, qu'on s'est penché sur ce sujet de peindre les toits en blanc.

Lyon Capitale : Quel est le bénéfice.

Aurélien Longy : Alors effectivement, le but, c'est de rafraîchir pas seulement le bâtiment afin de limiter l'empreinte carbone des entreprises.

Lyon Capitale : Je me tourne vers vous maintenant. Alexis. Quels sont vos clients en fait finalement aussi dans la région lyonnaise ?

Alexis Vuillemard : Nous, aujourd'hui, on travaille exclusivement avec le professionnel et plus particulièrement l'industriel. Ça va être les grandes surfaces, les supermarchés comme les entrepôts frigorifiques. Ça va être des bâtiments qui sont énergivores en terme de climatisation ou de besoins de froid à l'intérieur des bâtiments.

Lyon Capitale Alors justement, on parlait de climatisation à l'intérieur du bâtiment. Aurélien Quels sont les bénéfices écologiques de mettre une peinture blanche sur le toit ?

Aurélien Longy : Alors les bénéfices, ça va être tout simplement qu'avec la mise en place de notre peinture blanche Cool Roof, ça va permettre de diviser par deux la température de la toiture et donc de rafraîchir le bâtiment d'en moyenne six degrés. Donc on va gagner en confort pour les salariés, pour la clientèle et le maintien de consignes des températures aussi pour les marchandises. Si le bâtiment est climatisé, on va faire entre 20 à 40 % d'économie d'énergie sur les périodes estivales. C'est ce qui va permettre de réduire l'empreinte carbone des entreprises , et donc de limiter le rejet des émissions de gaz à effet de serre.

Et alors je me tourne vers vous, Alexis. Est ce que c'est pertinent sur tous les toits ? Parce que on a compris, vos clients sont des professionnels, mais tous les types de toiture ?

Alexis Vuillemard : Aujourd'hui, on traite quasiment tous les types de toiture. Avant un chantier, bien évidemment, il y a une étude technique qui est faite pour étudier la faisabilité du projet. Mais aujourd'hui, 80 90 % des toitures, en tout cas du Bassin lyonnais et même et même en France, ça reste des surfaces bitumeux. Vous savez, c'est ce fameux goudron qu'on voit sur les toits. Et donc effectivement, la plupart des toitures aujourd'hui sont équipées de ce genre de revêtement qui va monter à 70, 80, voire 90 degrés au soleil. Et en appliquant la peinture rien qu'en support sur une première couche, on va déjà diviser quasiment par deux la température en surface. Donc c'est hyper important.

Un grand apport. Plus concrètement, votre peinture, elle est faite de quoi ? Elle est constituée de quel matériau ?

Alexis Vuillemard : La peinture ? Alors faut savoir que notre partenaire couleur ou France chez qui on se fournit et est une société basée en Bretagne et ça a son importance. Pourquoi ? Parce qu'en fait une partie de la peinture est fabriquée à base de poudre de coquille d'huître. Il y avait une vraie recherche écoresponsable derrière d'utiliser un déchet. Aujourd'hui, c'est plus de 130 zéro tonnes de coquilles vides qui sont jetées chaque année. Et donc il y avait une réelle envie, disons, d'utiliser un déchet pour créer cette peinture. Et il y avait surtout un vrai intérêt technique aussi d'utiliser la coquille d'huître.

D'accord, c'est vraiment étonnant comme coquille. Donc c'est réutilisé sur les toits aujourd'hui qu'on retrouve donc sur les toits lyonnais ?

Tout à fait exactement d'accord.

C'est quand même assez étonnant. Je me tourne vers vous Aurélien, quel est le prix. Est ce qu'il est plus cher qu'une peinture classique ? Ça coûte combien en gros au mètre carré pour une entreprise de faire repeindre son toit avec votre peinture ?

Aurélien Longy : Alors chacun, chaque projet est différent. Ça va dépendre vraiment de l'environnement, c'est à dire de la hauteur, de la surface, de l'accès, du support comme disait Alexis. Mais en moyenne, il faut compter entre 20 à 30 euros du mètre carré.

C'est un peu plus cher que lorsqu'on fait peindre une toiture normale.

En principe. Enfin, en tout cas, dans l'industriel, on ne fait pas spécialement peindre son toit, on fait plus une réfection de toiture. Oui, effectivement, un fois, deux fois trois plus.

Cher, d'accord, c'est comme un écart. Est ce qu'il y a une saisonnalité ?

Alors c'est exactement ça et on attend. C'est comme pour tout, mais on va attendre la canicule pour pour penser au toit frais. Alors pour nous, il y a une saisonnalité parce que la pose de la peinture ne peut pas se faire toute l'année. On a des contraintes techniques qui sont liées à la météo. Donc ça veut dire qu'on va poser, pour faire simple, de mai à septembre, octobre. Maintenant, le temps change parce qu'on se rend compte qu'il fait 20 degrés jusqu'au mois de novembre, donc les temps changent. Mais grosso modo, on a une fenêtre de six mois pour poser la.

Et votre carnet de commande se remplit rapidement ?

Bien rempli. Le mois de juillet sera bien plein au niveau . On a déjà attaqué début mai et ça va continuer jusqu'à que jusqu'à qu'on puisse plus poser cet hiver.

Merci messieurs d'être venus sur votre plateau. Merci beaucoup d'avoir présenté cette solution intéressante. Je le rappelle. Mon Toit Frais, une entreprise lyonnaise pour rafraîchir l'intérieur des bâtiments grâce à une peinture sur le toit. Merci d'avoir suivi cette émission, Je vous retrouve pour plus d'informations sur Lyon capitale fr. À très bientôt.