La Métropole et la Ville de Lyon déploient des îlots de fraîcheur dans le quartier Danton, dans le 3e arrondissement de Lyon.

La Métropole et la Ville de Lyon collaborent main dans la main pour poursuivre leur politique d'apaisement et de végétalisation du territoire. L'objectif, "améliorer le cadre de vie des habitants", rappelle Valentin Lungenstrass adjoint à la Ville de Lyon, délégué aux espaces publics. Les travaux réalisés dans le quartier Danton, dans le 3e arrondissement de Lyon, en sont le dernier exemple en date. À la place du rond-point qui barrait jusqu'ici la rue Danton, se dresse désormais un nouvel îlot de fraîcheur, en face de quelques commerces et des habitations.

Fin des travaux le 28 avril

Démarrés le 6 mars dernier, les travaux encore en cours sur la place ce mardi 18 avril se termineront le 28 avril. Au total, 670 m2 auront été végétalisés et 14 plantés, pour offrir "un îlot avec ombrage et fraîcheur" aux habitants souligne Valentin Lungenstrass devant cet îlot rebaptisé "super-îlot Danton". Avant d'ajouter que "d'autres études sont en cours pour ajouter une dizaine d'autres arbres dans le quartier", en plus des onze qui ont déjà été plantés rue rue Léon Jouhaux, à proximité de la place Danton.

Les arbres sur la place Danton à Lyon 3e arrivent @ Cheyenne Gabrelle

Suppression du trafic de transit

Toujours dans l'optique d'apaiser le secteur, les collectivités ont également revu le plan de circulation de manière radicale. "On interdit le trafic de transit pour avoir un apaisement assez fort. De cette manière, on permet aux habitants de profiter des modes de mobilités actives, comme le vélo ou la marche", justifie Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge des mobilités. Les sens uniques sont désormais aménagés pour les automobilistes, tandis que les voies sont à double sens pour les cyclistes.

"On ne traverse plus le quartier en voiture, mais à pied. Tous les transits sont enlevés", se félicite Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon (EELV), au moment où un automobiliste s'engage sur le rond-point. "Ce sont des projets à petite échelle comme ça, pour le quotidien de nos habitants, qui sont en train de se finaliser" poursuit l'élu écologiste. Des travaux de transformation urbaine au coût non négligeable alors que la facture s'élève sur cet îlot à 750 000 euros pour la Métropole et 125 000 euros pour la Ville, qui prend en charge l'aménagement des espaces verts.

