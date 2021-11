Lyon : un grand projet de réaménagement de l'avenue des Frères Lumières prévu dans le 8e arrondissement

Artère très commerçante et très fréquentée du 8e arrondissement, l'avenue des Frères Lumières va être réaménagée.

Le projet de réaménagement est porté et financé par la Métropole de Lyon et la ville de Lyon. Le début de la concertation est lui prévu en février 2022, selon le maire du 8e arrondissement de Lyon, Olivier Berzane.

Les objectifs sont nombreux avec ce réaménagement d'une artère très commerçante et très fréquentée de l'arrondissement : réduire et apaiser la circulation automobile, élargir les trottoirs, végétaliser, sécuriser les pistes cyclables, donner plus de place aux piétons.