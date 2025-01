Samedi 25 janvier, le collectif Oullins Respire manifestera devant l'Hôtel de Ville d'Oullins-Pierre-Bénite pour la remise en voie unique de la grande rue de la Camille.

Samedi 25 janvier, le mouvement Oullins Respire appelle les habitants de sa commune à manifester à 11h, devant l'Hôtel de Ville d'Oullins-Pierre-Bénite. Le collectif engagé pour une ville "plus respirable", demande notamment la remise en voie unique de la grande rue et la requalification du plan de circulation du quartier de la Malletière.

"Il est urgent de promouvoir l’apaisement du trafic routier dans le cœur de ville pour conserver son dynamisme et améliorer la santé publique” affirme David Berthet, membre du collectif Oullins Respire et habitant de la grande rue.

Une expérimentation en plusieurs étapes

Pour rappel, la Métropole de Lyon avait organisée en 2023, une concertation publique afin de déterminer l'avenir de la grande rue d'Oullins. Permettant de passer de 600 à 850 mètres de voie bus-vélos, le scénario de mise en sens unique de la grande rue, avait alors été retenu par les habitants. Afin d'évaluer l'impact et la pertinence des différentes solutions, la Métropole a pris la décision d'expérimenter le scénario en plusieurs étapes. La mise en sens unique de la grande rue a donc été expérimentée de juillet 2024 à janvier 2025, une mesure "concluante", selon le collectif.

De février à juin 2025, la grande rue repassera à double-sens, tandis que le cheminement cyclable passera par la rue de la République. Une deuxième phase d'expérimentation contestée par le mouvement Oullins Respire qui demande à ce que la rue soit remise en sens unique "dès maintenant" : "nous demandons un peu de mesure, de calme et de discussions entre les élus et avec les habitants, il faut que le dialogue se réouvre" avant de poursuivre : "il faut que le problème numéro un concernant la qualité de l'air soit pris en compte et qu'ensemble, nous travaillons pour une qualité de vie meilleure dans la commune d'Oullins". Un problème de santé publique majeur que le collectif demande à la mairie d'étudier, la pollution à l'oxyde d'azote de la grande rue étant quatre fois supérieure au seuil de l'OMS.

A lire aussi :