L'Académie de Lyon a communiqué aux syndicats du Rhône les suppressions de postes de professeurs des écoles. Un préavis de grève a été déposé.

Après être revenu sur la suppression de 4 000 postes d'enseignants prévue pour la rentrée 2025 dans le projet de loi finances du gouvernement Barnier, la nouvelle ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne reste pointée du doigt par les syndicats. Dans un communiqué, le syndicat SNUDI-FO 69 dénonce la suppression de 470 postes dans les écoles publiques du premier degré (maternelle et élémentaire). À l'échelle du Rhône, cela concernerait 83 suppressions de postes, selon les chiffres transmis par le rectorat de Lyon aux organisations syndicales.

"Inacceptable", "c’est-à-dire 18% des suppressions décidées nationalement", s'indigne SNUDI-FO 69. Et poursuit : "83 suppressions de postes cela signifie pour le département du Rhône une avalanche de fermetures de classes lors des prochaines opérations de carte scolaire ! 83 suppressions de postes cela signifie au mieux aucune création et au pire des suppressions de postes de remplaçants et d’enseignants spécialisés pour prendre en charge les élèves en difficulté ou en situation de handicap !"

Le syndicat craint par ailleurs un impact négatif sur les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des personnels, rappelant que 200 écoles du département sont placées en éducation prioritaire. Le communiqué invite les personnels "à préparer d'ores et déjà la mobilisation en direction des représentants de la ministre". Un préavis de grève est actif jusqu'au 31 mars.

