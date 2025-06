Comment les TCL restructure l'offre de transports dans tout le département du Rhône

Le territoire de la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais bénéficie d'une restructuration majeure de son offre de transport en commun, en avant-première du réseau TCL unifié qui sera officiellement lancé en septembre 2025.

Depuis janvier, les habitants de la CCVL (Communauté de communes des Vallons du Lyonnais) voient déjà les prémices du futur réseau TCL unifié, qui sera déployé à l’échelle de la métropole lyonnaise à partir du 1er septembre 2025. Dans le cadre d’un vaste plan d’investissement de près de 9.9 millions d’euros, SYTRAL Mobilités a revu l’offre sur les réseaux Cars du Rhône en profondeur pour fluidifier les déplacements quotidiens entre les communes périurbaines et le cœur de l’agglomération lyonnaise.

La ligne 147, prolongée vers Lyon Gorge de Loup et renommée prochainement "247", dessert désormais directement Marcy-l’Étoile, Craponne, Vaugneray ou encore Sainte-Consorce, avec 60 trajets quotidiens vers Lyon. En parallèle, deux lignes structurantes – C22 et C24 – ont vu leur fréquence renforcée sur le tronçon Craponne – Gorge de Loup, permettant une desserte toutes les 10 minutes en heure de pointe pour Grézieu-la-Varenne et Brindas.

La réorganisation des Cars du Rhône accompagne ce mouvement : création de la ligne régulière 122 (future 222) entre Vourles et Dommartin, renforts d’offre le week-end et en soirée, et harmonisation des numéros de ligne pour plus de lisibilité.

Avec ces transformations anticipées, les Vallons du Lyonnais offrent un avant-goût concret du réseau TCL unifié qui sera en vigueur à partir du 1er septembre prochain.