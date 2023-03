Où chiner ce dimanche à Lyon ?

Les occasions de flâner sous le soleil lyonnais ne manquent pas ce week-end. Petit aperçu des bonnes adresses à (re)découvrir pour chiner et faire de belles trouvailles.

À l'approche du printemps, les vide dressing ont le vent en poupe à Lyon. Plusieurs boutiques éphémères et vide dressing sont ouverts ce dimanche, dans différents quartiers :

Pépite s'invite au Rancard (Lyon 7e)

Ce nouveau café laverie de la rue Vendôme vaut le détour vaut le coup, particulièrement ce week-end pour les amateurs de shopping de seconde main. En plus de découvrir les pâtisseries du lieu, il est possible de faire de belles trouvailles en fouillant parmi les merveilles du dépôt de vente ambulant Pépite s'invite, qui a posé ses valises tout le week-end. Sur les portants s'accumulent belles pièces, accessoires et vêtements en tout genre, de toute marque et tous styles confondus. Une malle "tout à 2 euros" déborde aussi de vêtements près de l'entrée, et pour fêter ce dimanche ensoleillé, la plupart des pièces en vente sont bradées à -20%

Bon Fripe Bon Genre (Lyon2e)

Le showroom de la rue de Brest organise un vide dressing solidaire ce dimanche, au profit de l'association EJO, qui accompagne des personnes en situation de handicap au Rwanda. Jusqu'à 17h30, il est possible d'y trouver vêtements, sacs, chaussures et accessoires grâce aux nombreuses donations des clientes du showroom, et d'autres invendus. Les prix sont tout petits, de 1€ à 5 €, et tous les fonds récoltés seront reversés à EJO.

Vide penderie des Débraillé·es (Lyon 1er)

Le grand vide-penderie mensuel de la boutique est de retour ce week-end, et jusqu'à 19h ce dimanche, rue Saint-Polycarpe. Comme tous les mois, la boutique des Débraillé·es propose des articles à des tarifs plus qu'abordables, et une sélection de pièces jusqu'à -80%.

Plus intemporelles, les Puces du canal de Villeurbanne, sont toujours ouvertes pour les amateurs de belles pièces de seconde main. Il faudra par ailleurs attendre encore une semaine pour profiter du 21e Marché de la mode vintage, qui se tiendra les 11 et 12 mars à la Sucrière.