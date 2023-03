Concert au Kao : The Inspector Cluzo, 100% artisanal

“On peut sortir le paysan de la campagne mais on ne peut pas sortir la campagne du paysan.” La phrase détournée d’un célèbre adage du footballeur Zlatan Ibrahimovicć sur le quartier de Malmö où il a grandi, ouvre, en anglais, le dernier album de The Inspector Cluzo (une revisite acoustique de leur œuvre) et résume parfaitement le geste blues du duo.

Un duo qui, rappelons-le, travaille 50 % du temps à produire du canard artisanal et le reste de l’année à se produire sur scène avec une efficacité et une inspiration qui donnent légèrement envie de goûter leur foie gras (s’ils y mettent autant de talent). Une autre chose qu’on ne peut pas sortir, c’est leurs chansons de notre tête.

The Inspector Cluzo au Kao le mercredi 8 mars