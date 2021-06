Orages, "grêle de gros diamètre" : Lyon et le département du Rhône en vigilance orange ce lundi après-midi

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange "orages" ce lundi après-midi entre 14h et 18h. De la grêle en gros diamètre pourrait tomber. Grosse prudence à Lyon et dans la Métropole.

Le département du Rhône a été placé en vigilance orange "orages" par Météo France ce lundi 28 juin entre 14h et 18h.

"En début d'après-midi, des orages se déclenchent sur le Massif Central. Très rapidement, il peuvent prendre un caractère violent sur l'ouest de l'Allier et du Puy-de-Dôme, la Loire et le nord du Rhône, avec localement de la grêle de gros diamètre, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires", précise Météo France.

La soirée de lundi devrait ensuite être beaucoup plus calme sur le département du Rhône.

