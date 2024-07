Orages : 6 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et l'Allier en vigilance jaune aux orages ce 27 juillet.

Le soleil et la chaleur dominent une grande partie de la journée sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce 27 juillet, il pourrait faire jusqu'à 37 degrés à Lyon. Seulement, en fin d'après-midi, une ondée orageuse devrait traverser la région, en passant peut-être par Lyon. Six départements sont en vigilance jaune : l'Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et l'Allier.

La masse orageuse se déplace principalement entre l'est de l'Auvergne et le nord-ouest du Rhône-Alpes. La probabilité orageuse est moins certaine à la mi-journée qu'elle l'était ce matin.

Pour autant, des orages isolés restent possibles. À cette période de l'année et avec d'importantes chaleurs, elles seront fortes en intensité de précipitations. Il existe également un faible risque de grêle.

Sur le département du Rhône, l'orage devrait passer par les monts du Lyonnais sans trop déborder sur la métropole.