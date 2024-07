Forte chaleur à Lyon : 10 conseils pour protéger son chien

Les températures grimpent rapidement, le béton garde la chaleur et les courants d'air sont plus rares. Voici 10 conseils pour assurer le bien-être de votre chien pendant les journées chaudes.

1. Hydratation

Assurez-vous que votre chien ait toujours accès à de l'eau fraîche et propre. Emportez une bouteille d'eau et un bol portable lorsque vous sortez avec lui. Vous pouvez aussi ajouter quelques glaçons à son eau pour la garder fraîche plus longtemps.

2. Promenades aux heures fraîches

Privilégiez les promenades tôt le matin ou tard le soir, lorsque les températures sont plus basses. Évitez les heures les plus chaudes de la journée, généralement entre 11 heures et 16 heures.

3. Des rues à l'ombre ou des parcs ombragés

Ce n'est pas la meilleure période pour une promenade place Bellecour avec son chien. La balade la plus ombragée sera la meilleure. Les parcs sont les endroits à privilégier (Tête d'Or, Feyssine, Parilly, Miribel, impasse Chazière, etc.)

4. Attention les pattes

Les trottoirs et les routes peuvent devenir brûlants et blesser les coussinets de votre chien. Testez la température du sol avec votre main avant de sortir. Si c’est trop chaud pour vous, c’est aussi trop chaud pour lui. Le chien ne transpire pas comme l'Homme. Il évacue la chaleur par les coussinets et la bouche.

5. Zones fraîches

À la maison, créez des zones fraîches pour votre chien. Utilisez des ventilateurs ou la climatisation pour maintenir une température agréable. Placez un tapis rafraîchissant ou des serviettes humides dans les endroits où il aime se reposer.

6. Bain et brumisation

Baignez votre chien avec de l'eau tiède ou fraîche. Attention, il ne s'agit pas de le laver. C'est un geste qu'il faut limiter au maximum. Vous pouvez également utiliser un brumisateur pour vaporiser légèrement de l'eau sur son pelage. Évitez de mouiller sa tête pour prévenir les otites.

7. Alimentation adaptée

Nourrissez votre chien avec des repas plus légers pendant les journées chaudes. Les aliments humides peuvent aider à maintenir son hydratation. Évitez de le nourrir juste avant ou après une promenade pour prévenir les coups de chaleur.

8. Surveiller les signes de coup de chaleur

Soyez attentif aux signes de coup de chaleur, tels que halètement excessif, salivation abondante, faiblesse, vomissements ou désorientation. Si vous suspectez un coup de chaleur, emmenez immédiatement votre chien dans un endroit frais et consultez un vétérinaire.

9. Éviter les efforts intenses

Réduisez les activités physiques intenses comme les jeux de balle ou les courses. Optez pour des jeux calmes à l’intérieur ou dans des zones ombragées. Lui apprendre à chercher un aliment ou un objet peut être plus fatiguant et stimulant pour lui qu'un jeu de balle.

10. Respecter ses préférences

Avec les fortes chaleurs, il se peut que votre chien soit moins enclin à passer du temps dans son panier. Ce n'est pas un acte de désobéissance, il a juste chaud. Idem pour les câlins. Il se peut que votre animal ait besoin de plus d'espace que d'ordinaire.