Météo : grand soleil et fortes chaleurs

Les températures vont encore grimper samedi 27 juillet dans le Rhône. Les températures dépasseront les 35 degrés. Vigilance orage jaune pour la fin de journée.

Il va faire chaud ce samedi 27 juillet sur Lyon et son département. Sous un soleil très généreux, nous devrions dépasser les 35 degrés. Des températures en hausse qui sont déjà 6 degrés au-dessus des normales de saison. La semaine du 22 juillet, la planète a connu les deux jours les plus chauds de son histoire.

Après un après-midi particulièrement lourd et ensoleillé, des orages pourraient toucher les Monts du lyonnais. Il est possible qu'une ondée déborde sur Lyon. Le département du Rhône est placé en vigilance jaune aux orages jusqu'au 28 juillet. Dimanche, c'est à nouveau le soleil qui devrait dominer sur la région, avec des températures plus chaudes que les normales.