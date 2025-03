Du 3 avril au 5 mai prochain, le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard organise une exposition pour prévenir contre les chutes de personnes âgées.

Du 3 avril au 5 mai prochain, un exposition sur le thème des "chutes" se tiendra au sein du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard. Une initiative visant à sensibiliser les patients de plus de 65 ans, mais aussi les aidants et le grand public. Intitulée "Restons debout", l'exposition sera visible dans les halls 1 et 3 de l'hôpital, ainsi qu'à l'accueil du service de radiothérapie.

Co-réalisée avec les patients, cette dernière mettra en scène les trois plus grands responsables de chute : les pantoufles, les escabeaux et les tapis. Des témoignages et des conseils sur le sujet seront également diffusés dans les différentes salles d'attente.

Chaque année, plus de deux millions de chutes concernent les personnes âgées de plus de 65 ans. Afin de prévenir ces accidents, le centre préconise, entre autre, de pratiquer une activité physique régulière et adaptée, et d'aménager son logement afin de le rendre plus sûr.

Lire aussi :